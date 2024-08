韓國人氣女團NewJeans正身在日本宣傳新碟,她們於本周一亮相日本TBS電視台人氣音樂節目《CDTV LIVE!LIVE!》。5女各自送上特別演出,其中Hanni演繹日本搖滾樂團夏之管的《Season in the Sun》,Haerin翻唱天后宇多田光的名曲《Automatic》,Hyein則演唱著名樂隊Spitz的《Cherry》,最後5人合體唱出日本出道單曲《Supernatural》。同場還有韓國女團KARA,她們演唱新歌《I Do I Do》的日文版,以及舊歌《Go Go Summer》和《Mister》。