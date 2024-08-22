Big Bang出道18周年 T.O.P不滿被Tag封鎖粉絲
韓國天團Big Bang本月19日出道18周年，隊長G-Dragon（GD）、成員太陽與大成均透過社交網發文慶祝，不過已於前年宣布退團的T.O.P就對組合隻字不提，只在限時動態宣傳紅酒。
不少粉絲在社交網發表慶祝Big Bang出道18周年的貼文時標註了T.O.P的帳號，有網民發現T.O.P最近封鎖了多名粉絲：「T.O.P之前就開始封鎖粉絲的帳號，最近因為有人在慶祝出道18周年的照片Tag了他，他又開始封鎖人了，要逐一封鎖也是很煩瑣的事，如果是那麼討厭，那他就不要用Big Bang時期的藝名。」而T.O.P在離隊後已將所有與Big Bang的照片刪除，又因為已有多時沒有與GD及太陽互動而被懷疑已封鎖2人。
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