娛樂

Sophia產後火速收身做索媽

英超球隊韋斯咸副主席嘉倫（Karren Brady）的25歲模特兒女兒Sophia Peschisolido，今年3月為未婚夫Frankie Makin誕下兒子，她之後極速收身，於社交網站展示回復苗條的身材，不過仍然胸前偉大！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc