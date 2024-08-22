Sophia產後火速收身做索媽

英超球隊韋斯咸副主席嘉倫（Karren Brady）的25歲模特兒女兒Sophia Peschisolido，今年3月為未婚夫Frankie Makin誕下兒子，她之後極速收身，於社交網站展示回復苗條的身材，不過仍然胸前偉大！