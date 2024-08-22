婚禮「分」禮同月同日 珍妮花賓艾佛力離婚 2年夫妻情盡

美國拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）前日親自申請與美國男星賓艾佛力（Ben Affleck）離婚，由於雙方未有婚前協議，分身家時恐怕有一番惡鬥！

珍妮花與賓佬傳出婚變多時，前日女方親自前往洛杉磯法庭申請離婚，沒有透過律師處理，擺出強硬姿態。離婚文件中，珍妮花將分手日期定為2024年4月26日，而她申請離婚的日子亦有玄機，雖然她與賓佬於2022年7月16日在拉斯維加斯結婚，但同年8月20日才在喬治亞州再舉行更大型與傳統的婚禮。在珍妮花申請離婚的同日，賓佬與美國女星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）送完大女Violet到耶魯大學開學後，一起乘搭私人飛機返回洛杉磯機場，賓佬更擔任司機送前妻回家，全程氣息不錯，似乎未受婚變影響。

冇婚前協議 恐瓜分收入 離婚文件中未有提及婚前協議，知情者透露珍妮花與賓佬真的沒有簽訂婚前協議，代表他們將瓜分2年婚姻內的收入，相信在法庭上將有一番惡鬥。賓佬婚後曾參演《AIR》、《潛眠叛變》（Hypnotic）、監製《搞事分子》（The Instigators），日前剛拍完《暗算2》（The Accountant 2）。珍妮花婚後則曾參演《黐Gun婚禮》（Shotgun Wedding）、《母親本色》（The Mother）與《異星戰境》（Atlas），亦推出大碟《This Is Me…Now》。珍妮花放棄申請贍養費，亦要求禁止賓佬申請。

今次是珍妮花第4段、賓佬的第2段婚姻，雙方婚後沒誕子女。其實他們早於2002年高調拍拖，2年後分手，珍妮花受訪時表示分手其中一個原因是賓佬抵受不住傳媒壓力，而該次分手是她首次真正地心痛，自此不再在傳媒前公開談及感情。她與賓佬於2021年復合，知情者指女方是想為年輕時的感情圓夢，可惜付出巨大代價。另有人指珍妮花的友人已經厭倦她經歷多次感情失敗，認為她必須好好重新檢視自己，決定好將來的路。