暢所欲玄：吃相觀人品

吃相是面相學的一小部分。俗語云：「甚麼吃相，甚麼人。」通過吃相，容易看出一個人的素質、教養、性格特點與運勢。那麼我們如何從一個人的吃相，觀察其人的基本情況呢？

1.夾菜進食慢條斯理

進食慢條斯理的人，通常做事有條不紊，溫和從容，做甚麼事都不急，容易給人一種動作緩慢、小心謹慎的印象。這種習慣往往使得他們能夠憑藉有條理的方式，在事業上取得成就。

2.吃飯狼吞虎嚥

吃飯狼吞虎嚥的人，有的是從小吃東西的速度就被訓練得很快，有些則是後天環境造成，如當兵等。這種人多半做事速度快，人際互動的過程中容易缺乏耐心，情緒往往處於高度集中的狀態，精神壓力較大。

3.吃飯發出聲音或喜歡用筷子不停攪動菜盤

咀嚼食物時發出聲音是非常不禮貌，加之用餐時不停用筷子攪動菜盤，不僅會影響別人的胃口，還會令別人對你的印象大打折扣。這種人一般對餐桌禮儀知識淡薄，為人處事毫不顧及周圍人的感受。

4.用餐後及時清理好殘羹剩飯

用餐後及時清理好殘羹剩飯，做事有始有終，考慮他人感受，有利他之心，且會受到更多人的歡迎，也會吸引更多的人靠近。

玄學名師黃楚淇