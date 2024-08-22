藝人郭可盈與林文龍婚後誕下女兒，一家三口生活幸福美滿。郭可盈近日於社交網晒出與老公林文龍吃雪糕的照片，又貼出於2004年拍下的舊照作對比：「二人的甜蜜，一家人的幸福！80歲後繼續手牽手吃着甜蜜的冰淇淋，每一個畫面裏，每一個燈影裏，如重播一切，有我共你！」紀念夫妻二人一起走過的20年美好時光。