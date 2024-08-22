拋低偶包起飛腳 雲浩影派有味福利 封「情場響尾蛇」

歌手雲浩影（Cloud）日前在社交網拋下女神包袱放笑彈，成為網民熱話。相中見她起初雙手托頭、盤膝坐在梳化上，配上身後綠油油的草地及柔和陽光，少女味十足。之後畫風一轉，她竟對着鏡頭使出「天殘腳」，露出腳板底，並搞笑配文：「唔好唧我腳板底Thanks！」粉絲踴躍回應：「小姐，39號鞋啱唔啱？」、「隔住個Mon都聞到陣腳臭味！」十分爆笑。

而Cloud昨午與梁釗峰及劉沛蘅（Hillary）等為舞台劇《遺憾收藏館》排練，Cloud透露今次會「大變身」演惡死角色，被稱為「情場響尾蛇」：「導演叫我哋模仿一種動物，諗樣動物畀個角色，我就諗到響尾蛇，比較有警覺性，同埋比較惡。」釗峰則打趣指經過今次排練後，覺得男人都是水做的：「每日排戲都諗今日可唔可以唔喊，但避免唔到，喊係被其他人嘅演出所觸動，令自己忍唔住流淚。」

Hillary眼神放電 至於Hillary劇中與梁嘉進（Eric）演情侶，問到可有親熱戲份？她笑言要保密，不願透露。Eric則大讚「女友」眼神犀利，有觸電的感覺，問到Hillary可有被對方迷倒？她笑說：「戲裏面會，現實中就未必，大家都專業嘛！」