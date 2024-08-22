獨家訪問：爭取明年做老竇 關楚耀拍劇入屋 「重啟」Sing 途

藝人關楚耀在影視圈發展不俗，仍有唱歌癮的他決意重回歌手崗位自資出歌，希望能簽唱片公司。去年升呢人夫的他，期待明年做爸爸，並大讚太太夠旺，令其人氣、事業雙飛。

入行18年、歌手出身的關楚耀（Kelvin）在無綫熱播劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中，飾演真正身份成謎的「冼陽醫生」，日前他接受專訪時，談及被指演戲較唱歌有更大成就，會否覺得揀錯方向？他坦言有懷疑過自己，但沒有後悔當歌手，就算去年自資推出新歌鮮為人知亦不介意：「嗰首係我公司嘅品牌歌，冇乜做宣傳，但係我一路都有喺網上直播室唱歌，依家同舊時唔同，少電台活動、校園騷畀我唱Live，網上直播室就變咗我練歌嘅好地方。」

不過Kelvin亦感謝電視劇角色讓更多年輕人認識他：「就係因為啲後生仔女鍾意我嘅角色，會上網翻查資料，好開心佢哋發現我原來係唱歌出身。」為延續入行的初心，他決定再出資推新歌，下周便會重入錄音室，他透露：「上次嗰首單曲《寫真家》已經係4年前，舊唱片公司安排去台灣拍MV，所以覺得有公司支持好幸福，如果有公司想簽我都會考慮。」又自言除了在唱歌事業上重新出發外，還希望明年可以升呢新手爸爸，並大讚太太：「由拍拖至結婚，我都覺得佢好旺我。」

與蔡潔譜「畸戀」 Kelvin在《法證V》飾演變態殺手「董應偉」，曾因「生劏」蔡潔引發熱話，他透露稍後的劇情將交代兩人「畸戀」的合理原因，更表示：「證明蔡潔真係好愛我，先衍生出仇恨囉。」而前晚《法證VI》播出的一集有新演員登場，其中林熹瞳為角色改變髮色，更刻意化濃妝，以型格打扮示人，邢慧敏則以「壞秘書Look」引起熱議，網上更流傳不少其「美腿連環截圖」，甚是吸睛。