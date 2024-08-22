中娛星動：黃曉明新歡爆乳宣示主權 Baby復合無望 鋪路做女強人

Baby

女星楊穎（Angelababy）與前夫黃曉明早前罕有合體，一同帶兒子外出遊玩，因而傳出復合。不過早前曉明已轉投新歡葉珂懷抱，當晚女方更以噴血戰衣宣示主權。Baby復合無望，近日來港寄情工作。

Baby與前夫黃曉明於2022年結束6年婚姻，由於當年二人的夢幻婚禮哄動娛樂圈，又育有一子「小海綿」，故至今仍有不少粉絲希望他們復合。早前他們一家三口到主題樂園遊玩，是離婚兩年以來首度同框，此次親子活動引起外界不少揣測。

不過有眼利網民認為當天曉明和Baby保持距離，而且沒有交流，復合機會不大。而於剛過去的七夕，曉明就相約現任女友葉珂睇電影，向來身材出眾的葉珂當晚以一身戰鬥格低胸裝上陣，黑色上衣似不合身不斷下滑，她邊行邊抽起上衣，令人睇到噴鼻血。

西裝上陣滿場飛 另一邊廂，復合無望的Baby惟有寄情工作，日前她來港現身一個就職典禮。當日Baby打扮端莊，穿上深色西裝，淡妝長髮散落雙肩，完美融入同場的專業人士。見她在典禮上滿場飛，與一眾嘉賓有傾有講，相當熟落，又與來賓晒V合照，似乎準備向事業型女強人路線發展。