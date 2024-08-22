剃頭報到 粉絲哭崩 許光漢突然入伍 暫別娛樂圈

台灣男神許光漢憑着一張帥臉和精湛演技，紅遍亞洲。事業如日方中之際，突傳出他在台灣已低調入伍服兵役，暫別娛樂圈1年，消息震驚粉絲，哭崩表示：「還我男神！」

許光漢當年憑劇集《想見你》、電影《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品圈粉無數，還進軍韓國演出劇集《無路可走：輪盤賭》，成功衝出台灣紅遍亞洲。昨日突然傳出他已低調入伍服兵役，更有網民發文表示在替代役看到許光漢以新訓役男入伍。據知，他確實已在台中成功嶺受訓，而且是為期21天的新兵訓練，當中包括初級救護技術員混成式教育訓練，以及取得志願服務手冊和18發實彈射擊，下單位後將以替代役完成餘下日子。

當兵首日嘆氣 據知，許光漢於前日下午2時半在親友接送下自行前往成功嶺報到，且已先行剃好頭髮，看起來和一般入伍新兵一樣。據悉，他只要撐過21天新訓後，之後下單位當兵會輕鬆一點。許光漢入伍後第一天，有其他阿兵哥聽到嘆氣聲，有役男表示：「就算是明星，來當兵也很痛苦。」而成功嶺對於許光漢入伍，只口頭提醒其他阿兵哥別拿手機拍照和簽名，但沒有特別提到「許光漢」。

對於服兵役一事，許光漢的經理人證實消息：「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」由於事出突然，大部分「許太」未能接受，在網上哭崩高呼心碎，留言「還我丈夫」、「我等你回家。」