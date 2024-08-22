MIRROR齊腳賀壽 Stanley遭姜濤生擒索吻

Stanley前日迎來34歲牛一，向來人緣好的他獲11位成員慶生，期間隊友Jeremy小心翼翼地為壽星送上蛋糕，未料遭強風吹熄蠟燭，他衝口而出說：「Shxt！個冷氣風吹熄咗！」場面搞笑。Stanley作為主角，滿臉通紅，還雙手掩面作驚喜狀，之後MIRROR全體影大合照，身為「頭號波波（Stanley粉絲暱稱）」的姜濤情不自禁生擒Stanley，從後攬實他兼隔住口罩送吻，嚇到Stanley成個彈起，相當有趣。

趷籮艷照曝光

一眾「鏡仔」之後齊齊唱生日歌，為捧住蛋糕的Stanley送上祝福，其中穿背心露出麒麟臂的Anson Lo玩「愛的摸摸」，不停摸壽星的頭。Ian就戲言Stanley今年38歲，激到對方瞪大雙眼，出言更正：「喂！」不過最搞鬼的還數姜濤，他在社交平台分享了Stanley身穿緊身短褲趷籮、笑到哨牙的照片賀壽，Edan接力上載隊友熟睡時素顏低抄兼鼻孔向鏡頭的「黑圖」，難怪Stanley事後表示：「你小心，君子報仇10年未晚」，並向外徵求Edan的「黑圖」：「拜託四方好友幫助，勝出者會得到壽星仔生日願望一個」。