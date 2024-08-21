初做老竇夜蒲鬆吓？ 老婆Hailey傳誕女 Justin照去P被鬧爆
加拿大樂壇天王Justin Bieber今年5月玩驚喜，突然宣布模特兒妻子Hailey Bieber懷孕6個月。首度做媽咪的Hailey，日前在其美妝品牌社交網宣傳時意有所指，被懷疑已秘密生B。
Hailey周日在網上向老公家鄉加拿大多倫多的Fans打招呼，留言表示「我哋將有驚喜」，並貼上眼球及粉紅蝴蝶結Emoji，因而被懷疑已秘密生女，打算帶埋B女現身即將於當地舉行的美妝宣傳活動，讓愛女首度曝光。另外，有Fans留意到Justin母親Pattie Mallette早前上載執行李照，懷疑她準備飛往多倫多見孫女，不過，Justin夫婦暫時未有回應。
Fans都唔撐
Hailey被懷疑「生咗」，首度做老竇的Justin近日卻在美國洛杉磯夜蒲，出席音樂人好友Harv的生日派對，有同場的圈中人於社交網分享派對照片，可見Justin玩得好High，大跳勁舞！照片曝光後，有Fans留言表達不滿，認為他應陪伴老婆及B女，亦有人留言怒罵：「喺呢個時候，Hailey一係生咗或者隨時生得，無論點都好，作為伴侶都唔應該走咗去開派對！」另有Fans感慨：「我真係唔相信佢竟然喺呢個時候仲去派對，真係好離奇！」
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