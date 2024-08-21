娛樂

搵王俊凱集郵 全紅嬋成功追星

中國跳水小天后全紅嬋早前受訪時自爆喜歡內地藝人黃子韜，不過就被網民笑「眼睛不太好」。近日她現身內地組合TFBOYS成員王俊凱主演的電影《刺猬》首映，事後更與王俊凱及工作人員合照，兩人的夢幻聯動引起網民熱議，笑言一時之間不知該羨慕誰，有網友更笑指：「見過更好的了，能不喜歡黃子韜了嘛。」
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