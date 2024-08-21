娛樂

李璧琦受情傷 憑歌寄意
藝人李璧琦推出今年第二首派台歌曲《鬥醒Be awakened》，她在MV中以多個低胸造型上陣，並把顏料搽滿身。新歌是璧琦過往感情生活的投射，她坦言曾在愛情上碰壁：「我曾經有一段感情，對方係好才華洋溢，佢好想征服我，相處時愈來愈似權力鬥爭，最終因為謊話背叛被揭發而分手。 」
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