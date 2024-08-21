成都騷遇小插曲 莫文蔚高踭卡地板 狼狽除鞋

天后莫文蔚（Karen）近日在成都舉行演唱會，換上多套性感戰衣上陣，包括白色波浪透視裙、透視閃片連身褲等，苗條身材及長腿表露無遺，她又戴上熊貓帽唱歌，流露可愛一面。然而，個唱期間卻發生小插曲，當Karen在台上邊行邊介紹樂隊成員時，鞋踭意外被地板卡住，她彎腰嘗試拔出鞋踭但不成功，只好脫下鞋子，幸得身旁的樂手英雄救美，幫助拔出高跟鞋並協助穿上，Karen尷尬表示：「第一次發生，從來沒發生過。」

天后攜手合唱 另外，Karen邀得同是天后級的新加坡歌手蔡健雅（Tanya）擔任嘉賓，2人手拖手合唱《手》，令觀眾驚喜萬分。Tanya大讚Karen是性感女神，笑言站在她身邊不知道該穿甚麼才好：「我有搭配，你露得比較多，我有點保守，但都要配合你，我很久沒有當嘉賓。」

Karen自言很少找女生當嘉賓，又指雙方認識很久，但沒有真正面對面合作過：「我們很有緣分，每隔幾年就會在金曲獎上見到，大家坐在一起，手牽着手等待宣布最佳女歌手，一般都是你，我們這次組合金量很足，你4次，我2次，厲害嗎？」她還揚言要找機會合作推出專輯，觀眾即時報以熱烈掌聲以示支持。