獨家訪問：黃心美揭監製有詭計 孫慧雪拒着泳衣

藝人孫慧雪（阿雪）、黃心美和劉明軒將擔大旗為ViuTV選美真人騷做主持，阿雪表示節目中攞正牌亂講說話，心美則大爆節目組曾氹她們着泳衣做主持，但被一口拒絕。

ViuTV全新選美真人騷《美麗40路》由孫慧雪、黃心美、劉明軒和陳俞希擔任主持，昨日阿雪、心美和劉明軒一同受訪，大讚參賽者勇敢。阿雪指參賽者年紀介乎35至50歲，全部事業有成：「佢哋食鹽多過我食米，我係難以評價。監製叫我唔使擔心，話我主持唔到大局，叫我負責亂講嘢就得，其餘交畀其他主持。」在旁的心美突然爆料：「我懷疑個節目係想搵阿雪着泳衣，因為監製問過我哋介唔介意決賽着泳衣，我覺得主要係想阿雪着，哈哈！」阿雪聞言即表示：「我9秒9覆佢唔會着，一件頭都唔會。」劉明軒就笑言監製沒有問過她，若是瑜伽服就會考慮。談到3人都符合參賽條件，她們卻倒米表示一定不會參加，原因都是怕泳裝示人。

劉明軒失婚仍憧憬愛情 心美與劉明軒都經歷過一段失敗婚姻，對於有類似經歷的參賽者，心美直言多次被觸動到喊。談到去年底父親離世，她坦言仍未能走出傷痛，更出現情緒問題，經常喊及暴瘦，需要看心理醫生，至今仍在服藥。劉明軒則自言不容易喊，但會被參賽者的經歷觸動到心痛。她們表示已完全放下前夫，心美指父親離世令她覺得離婚的痛好濕碎，而劉明軒回憶起上一段婚姻時，只留有殘餘畫面，已毫無感覺。

她們透露現時單身，心美坦言不渴求愛情，劉明軒則對愛情仍有憧憬，若有朋友介紹對象會應約，並透露過去花了3年時間攻讀特殊教育學士及遊戲治療碩士，自言喜歡小朋友，卻錯過了生B機會，心美聞言即透露自己有雪卵。有指《美麗40路》是用來對撼無綫《香港小姐競選》，3人覺得全港第一個選美真人騷有賣點，能看到真性情的一面，有一定吸引力。