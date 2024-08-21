被爆未有即時報案 193倒車撞跌婦人 道歉速撇

男團ERROR成員郭嘉駿（193）日前被拍得倒車時撞倒路過的婦人，向事主道歉後急急腳離開，被插處理不當。他昨日又被爆未於24小時內報案，今天本應出席的公開活動亦臨時改為不公開形式，疑為避風頭。

近日網上瘋傳事發於本月18日的短片，一輛紅色跑車駛經土瓜灣美善同道與江蘇街交界，於近土瓜灣港鐵站對開路邊倒車時，一名過馬路的婦人被撞至倒地，再「碌幾碌」才停低。之後身材高大的司機落車了解，肇事司機疑似向已站起的女事主雙手合十道歉後，便上車離開。其後有指撞倒婆婆的司機是193，上載片段的網民表示他道歉後就不顧而去，引來不少人鬧爆193處理不當。

事隔一日，193前晚在社交網直認是肇事司機，並親述事發經過：「從倒後鏡見到婆婆跌倒時，我即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷，亦問咗需唔需要報案或送院，婆婆話冇事唔需要，於是我上車離開。」不過他已就事件向執法部門備案，亦會盡力配合跟進，承諾以後開車會再加倍小心，注意路上情況及安全。

事後徹夜難眠 雖然193已挺身認錯，不過網民依然議論紛紛。因此，193昨日再在社交網發文，指收工後因事故而徹夜難眠：「當時自己都好亂好心慌，唔識點處理，但完全明白我駕駛係有唔正確嘅地方，希望姨姨一切安好。」又指由於事件已交律師及執法部門處理，暫時不能回應太多。但昨晚再爆出193距離事發後，相隔27小時才報案，而非立刻或於24小時內報案，因此被質疑有否違法。

他原定今日會與歌手歸綽嶢出席在中環舉行的服裝品牌活動，昨日大會突然通知傳媒活動取消，不過其後又指活動如常舉行，只是改為不公開形式，不會接受傳媒訪問，疑是193避風頭。