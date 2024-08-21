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鄧凱文中門大開 「胸」狠過人
鄧凱文大方展現有料身材，令人移不開視線。
藝人鄧凱文（Eris）自選港姐後簽約無綫，憑凹凸有致的身材成功躋身為新一代咪神！她深明流量密碼，不時在社交平台分享靚相派福利，近日她就拍下一輯型格西裝照，收起笑容以全黑打扮上陣，身穿性感喱士內衣，搭配一件西裝外套，冷酷又美艷，其中一張更脫去內衣，只穿西裝外套中門大開，性感度爆燈。
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