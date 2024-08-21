老友吳卓羲菊梓喬玩完 黃宗澤詐傻：有一齊過咩？

歌手菊梓喬日前被爆與ERROR成員吳保錡同居，跟緋聞男友吳卓羲的關係正式告一段落。作為吳卓羲好友的黃宗澤被問及此事時，巧妙回應：「有一齊過咩？我唔知喎！尋晚先同佢食完飯。」

藝人黃宗澤（Bosco）、張繼聰（阿聰）與太太謝安琪、周勵淇等前晚出席英皇電影《紮職3》首映禮。被問到可有關心好友吳卓羲（Ron）？Bosco即扮傻問：「有咩問題？琴晚先同佢食完飯。（傳佢同菊梓喬分手？）有一齊過咩？我唔知喎。」阿聰亦幫口：「邊個阿Ron？唔識喎！吳卓羲聽過囉，有時做Gym撞到，拍戲又撞到。（真人如何？）Nice囉！但係唔熟。」又自言作為後輩，不會評論前輩的事，認真夠兄弟。另外，Bosco大爆好友林峯想邀請他BBQ：「我話大熱天時你自己燒啦！」

對溫馨場面唔受落 提到片中好兄弟陳家樂未有現身首映禮，Bosco和阿聰指對方剛升呢做爸爸，正在馬來西亞努力工作搵錢養家。談到新作被列為三級片，他們不擔心會影響票房成績，阿聰還指這樣更能完美呈現片中的暴力美學：「現實少少、少少粗言穢語先好睇，細個睇港產片去得仲盡。」談及子女因此不能觀賞其演出，阿聰笑指兒子較斯文，不太喜歡看暴力電影，女兒則很窩心，看到爸爸受欺負會哭起來，需要抱抱安慰。問Bosco會否羨慕這樣的溫馨場面？他笑說：「我阿媽睇到我死可能會拍手掌，吖！衰仔死得好呀！」又笑指自己沒有想生小朋友的想法，媽媽亦應該不想湊孫。