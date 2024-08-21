陳瀅自誇舞功高 張曦雯初入女團 被打Pat Pat

無綫新劇《特勤女團》昨日在電視城舉行開鏡拜神儀式，Kelly、陳瀅、羅毓儀和鍾柔美（Yumi）劇中扮演女團成員，而Kelly和陳瀅真實身份其實是特務。Kelly笑言一早講明是「姐姐女團」，除了會穿女團服、校服及出攬枕外，還會唱女團歌主題曲。劇中她有「東九龍美臀」之稱，性感又好打，自揭早前開工被馬貫東打Pat Pat，她對於穿校服初時感覺難於接受，但拍完女團照後便改觀。而陳瀅劇中有「黃金32C」稱號，但指角色相對保守又要捱打，而她對跳舞較有信心，不過沒有刻意減肥。Kelly指多年來經台慶訓練有素，跳唱應該冇問題。而羅毓儀笑言平日着慣校服，負責Cosplay擔當，又透露劇中會與Yumi和吳子冲陷三角戀，預告會有錫戲。