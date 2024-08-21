崔碧珈追債變「免債」

「咪神」崔碧珈前日在社交網出Po寫住「免債還錢」，並標註了馬來西亞演員童繽毓（前名：童冰玉），向對方追債，雖然是寫「免債」，不過她應該是想打「欠債」，可能是打錯字。

兩人曾於電影《辣警霸王花》合作，崔碧珈晒出對話截圖，兩次直斥對方是「BIG LIAR（大話精）」，並指要公審對方：「You deceive my money, hk people money.（你欺騙了我的錢，香港人的錢。）」童繽毓就用英文回覆，指崔碧珈講過會錄低對話內容，叫崔碧珈聽清楚自己講過甚麼，而崔碧珈回答：「Unless you pay me back by my money or I will sue you till the end.（除非你把錢還我，否則我一定告到底）」但童繽毓懶理：「And have a good rest（好好休息）」對於被追債，童繽毓表示已交給律師處理，並指跟崔碧珈相識逾10年，早前亦曾有合作，但因為作品未出街，所以不方便講太多。