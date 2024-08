崔碧珈追債變「免債」

兩人曾於電影《辣警霸王花》合作,崔碧珈晒出對話截圖,兩次直斥對方是「BIG LIAR(大話精)」,並指要公審對方:「You deceive my money, hk people money.(你欺騙了我的錢,香港人的錢。)」童繽毓就用英文回覆,指崔碧珈講過會錄低對話內容,叫崔碧珈聽清楚自己講過甚麼,而崔碧珈回答:「Unless you pay me back by my money or I will sue you till the end.(除非你把錢還我,否則我一定告到底)」但童繽毓懶理:「And have a good rest(好好休息)」對於被追債,童繽毓表示已交給律師處理,並指跟崔碧珈相識逾10年,早前亦曾有合作,但因為作品未出街,所以不方便講太多。