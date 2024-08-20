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經典電影《教父續集》意大利裔美國男星John Aprea本月5日於美國洛杉磯因自然原因離世，享年83歲。他於電視劇《歡樂滿屋》的演出深入民心。
美國饒舌女歌手Doja Cat於英國倫敦卡姆登區被拍到與劇集《怪奇物語》英國男星Joseph Quinn親熱約會，證實戀情。女方曾於社交網站公開讚男方靚仔。
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