KARA日本騷 具荷拉歌聲引爆淚彈

在日本擁有強勁人氣的韓國女團KARA在東京舉行的兩場演唱會完美落幕，當晚她們演唱已故成員具荷拉有參與錄音的歌曲《HELLO》，現場一片淚海，而另一女團aespa則於東京巨蛋開騷，是首次有海外女歌手單位連續兩年在該場地開騷。

2016年暫停活動的韓團KARA，前年適逢出道15周年，當時宣布以5人陣容重新展開活動。她們於本月17及18日在日本東京舉行演唱會，是組合繼2015年後，相隔9年再在日本合體開騷。

她們在騷上唱出15周年專輯《MOVE AGAIN》的主打歌《WHEN I MOVE》日文版，又演繹《Honey》、《Pretty Girl》及《JET COASTER LOVE》等人氣歌曲。5名成員各自準備特別演出，其中許英智唱出首支個人單曲《L.O.V.E》，姜知英演唱日文歌《有喜歡的人》，朴奎利與韓昇延分別演繹《白日夢》和《Guilty》，Nicole則送上個人單曲《5!6!7!8!》。

她們之後又唱出上月推出的新歌《I Do I Do》及《HELLO》，其中《HELLO》是已故成員具荷拉有份參與錄音的作品，台上特別擺放6支咪，現場亦響起具荷拉的歌聲，不少粉絲都感觸落淚。

aespa同日東京巨蛋開唱 另一邊廂，人氣女團aespa亦於17及18日假東京巨蛋舉行演唱會，是她們繼去年後，第2次在東京巨蛋開唱，亦是首個連續兩年在該場地開騷的海外女歌手單位。她們早前已在福岡、名古屋、埼玉及大阪等4個地方舉行共9場演出，共招待10萬觀眾，而今次在東京兩場演出共有9萬4千名觀眾入場，認真厲害。aeapa對於能夠連續兩年在東京巨蛋開騷感到榮幸：「能夠有那麼多人聚在同一地方聽我們的歌，看我們的演出，真的非常感動。」