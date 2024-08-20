暢所欲玄：五行掌（下）

金形掌方正，體形不高不矮，堅實端正，膚色較白，金形掌肉不厚也不會太薄，金形掌帶薄土為相生，太多土則欠佳，謂之土厚埋金反欠吉。帶少水主聰明靈活，水太多則洩氣，主多成多敗，缺乏恒心和不切實際。金帶微火則成大器，火太多相剋為凶，金形帶木主財旺，木太重反欠佳。

木形掌較修長，其人也會身長、手腳長，面和掌的顏色帶青。木主仁，其人有仁慈之心，責任感重。木形帶土主財利，土太重反欠佳。木形帶少金能成大器，金太多相剋大忌。木帶微火主靈活多智，火太重洩木為差。木帶少水相生有利，太多水主漂泊不定。

火形掌上尖下闊，面色較紅。火乃文明之象，為人多情重義，六親不靠。火帶微土為人聰明，太多土則洩火之氣而欠佳。帶少木作事有成、有名望，太多木而火太盛為忌。火帶微金主財喜，金太重則不宜，帶水相剋最忌。

土形掌的人，體形豐滿多肉，掌肉厚而色黃。土形帶木相剋為大忌。土帶微金為佳，金太多洩土為忌。帶少火大利，火太盛則為人頑頓。土帶水代表財源理想，水過重則土不固，反而不理想。

玄學家伍立群