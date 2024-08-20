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邢慧敏露股有得諗
藝人邢慧敏有份參演無綫熱播劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，處女拍劇卻演深謀遠慮的奸角，竟協助老細吳兆麟迷姦少女，她更一時口快預告吳兆麟將有一場近乎全裸的演出。當問到她會否有勇氣作出類似的挑戰時，她說：「露背晒股都有得諗，不過要早啲同我講，等我有時間去操吓肌嘛。」
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