黃紫恩巴黎夜驚魂 即場做法事

無綫藝人黃紫恩（Jojo）最近到法國巴黎旅遊，除了睇奧運賽事外，當然要遊覽當地名勝，好似羅浮宮、凡爾賽宮、凱旋門、艾菲爾鐵塔等，由於當地天氣炎熱，Jojo也着得特別性感清涼，她說：「巴黎好熱，羅浮宮、凡爾賽宮亦都冇冷氣，所以好多遊客成面汗。」

Jojo遊巴黎日間熱辣辣，晚上則陰風陣陣，一行5人更疑似集體撞鬼，她說：「我同朋友一行5人住喺聖母院附近嘅民宿，第一晚大家各自返房瞓覺，朦朧中我見到有兩個鬼魂喺度做招手動作，咁我都唔理佢哋繼續瞓。瞓着嘅時候，另一位朋友就驚醒走出客廳大叫話頭先畀鬼壓，第3位朋友都起埋身話啱啱夢到一堆法國鬼，入咗佢個夢同佢講法文好煩。」她笑言不幸中大幸是她們當中有3個道士，做了一輪法事後大家就平靜地睡到天光。