出盡奇招谷票房 張家輝「學友上身」獻唱 「港普」新境界

影帝張家輝近日為主演的新片在內地四出宣傳，他出盡渾身解數谷票房，除了大講招牌「港普」外，還歌神張學友上身，清唱對方金曲。他更於現場重遇10年前跟他有過廁所情緣的粉絲，全程笑點不絕。

兩大影帝張家輝與阮經天主演的電影《重生》近日在內地上映，兩人與創作團隊連日來出席多場路演，席上張家輝發揮幽默本色，令觀眾反應熱烈，他的「港普」仍然是大家笑點所在。有女觀眾稱父母也愛看他演戲，張家輝叫她代為向伯父伯母問好，但發音不太準，令「伯父伯母」變成「波波波波」，他又學講北京話，但發音慘不忍睹，令人哭笑不得。

期間張家輝大開金口獻唱，由於有指他跟張學友似樣，故張家輝被要求從對方4首經典歌曲中揀一首獻唱，他選擇清唱《情書》，卻一直找不準音調，試了好幾次才成功，引來全場大笑。之後再有人要求他唱廣東歌，他雖然笑言再唱要加錢，但仍有求必應，獻唱學友的《情已逝》。張家輝又自爆曾偷偷去看學友演唱會，但不敢讓對方知道，以免影響他演出。

此外，張家輝跟現場粉絲的互動亦非常有趣，有女粉絲表示要送他一套房子，他笑說：「現在房價是跌了吧！」粉絲解釋是「土味情話」，要把自己的左心房轉讓給他，張家輝反問：「你有跟醫院說要捐贈器官嗎？」令全場爆笑。

重遇有緣粉絲 有粉絲大讚電影好看，張家輝幽默回應：「你是我的粉絲，我拉屎你都說好看。」又有男粉絲自爆曾跟他有過一段廁所情緣：「10年前我在電影節是志願者，接待了你去廁所。」張家輝反問對方有否偷看，粉絲認真說：「沒有，你上完廁所我才有勇氣叫你合影。」張家輝隨即走上前跟對方握手相認。電影至今上映4天，票房已破１億元人民幣（約１億900萬港元），走勢不俗。