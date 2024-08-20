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范冰冰變慳妹？ 波鞋着足3年
早前有指內地女星范冰冰已搬離北京到香港定居，近日有網民在香港偶遇正在等的士的她，不過照片只拍到她的背影。隨後有人指冰冰腳上的波鞋於3年前已經穿過，笑指形象百變的她也變得節儉。
另外上月尾亦有網民分享在香港某餐廳遇見冰冰的影片，見她皮膚又白又亮，狀態不錯，似乎移居香港後生活寫意愉快。
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