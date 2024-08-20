獨家專訪：出單曲成就解鎖 蔡潔學以致用 挑戰執導筒

藝人蔡潔多才藝，除了演戲了得，唱歌、寫書都難不到她，近日她終於一圓心願唱插曲，推出首支個人單曲，本身導演系出身的她坦言下一目標是做導演，自爆已寫了不少劇本。

藝人蔡潔於無綫新劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演法醫，她接受本報專訪時透露劇中案件多是根據真實案件改編，女性受害者頗多，所以她希望透過劇集，令曾經受害的女性見到受害者如何獲得幫助，從而得到釋放。她又指因為要投入角色情緒，拍劇那幾個月狀態甚差：「由上年10月開拍到今年2月，呢幾個月對我嚟講好難過，因為沉浸咗個情緒喺角色入面，所以成日無啦啦睇到劇本或者返工前都會喊，不過我覺得呢個時刻好有趣，所以特地拍片紀錄。」又指印象中最難抽離的角色是電影《殺破狼．貪狼》中飾演遭性虐待的妓女。

曾參加新秀 一向喜歡唱歌的她，今次獲機會唱插曲，首次推出個人單曲，她指出道前曾參加墨爾本新秀，但純屬玩樂性質，從來沒有想過成為歌手。「有諗過幾時可以出到一首自己嘅歌，但一直未有一個啱嘅契機，直到今次再同鍾澍佳監製合作，佢知我鍾意唱歌，就問我有冇興趣唱插曲。」蔡潔稱今年不論是出書還是出歌，都不是計劃之內，全部都是因緣際會下發生，所以自覺好幸運。

才藝多多的她還有一個遠大目標，就是做導演，將自己的故事拍成電影：「我導演系出身，本身一直都有寫劇本，寫咗好多年，一直諗緊可唔可以開拍到呢？如果有機會，我好想拍出一部屬於自己嘅電影。」

此外，無綫昨日公布上周節目收視，巴黎奧運完結後，翡翠台三線劇方面回復播放，《法》劇最高收視有21.5點。