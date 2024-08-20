娛圈單打：職安又添真漢子 洗底兼搵奶粉錢

阿Deep吳浩康初出道時走勢凌厲，更封為「Eason接班人」，不過後尾做錯事被雪藏，可幸佢冇自暴自棄，早前轉型做職安真漢子成功洗底，個唱門票更被秒殺，真係戥佢高興。

近日屢傳財困BOYZ成員Steven張致恒有樣學樣希望洗底兼搵奶粉錢，聲稱考獲平安卡落地盤開工賺錢養家，有工友於社交平台發文透露在開工時遇到佢，大讚Steven勤力、冇架子、冇脾氣，見到佢係好畀心機做嘢，同事都係讚不絕口咁話。

貼文曝光後，網民好似唔多受，畢竟Steven向來負評纏身，今次洗心革面，比大熊貓「盈盈」19歲生日前老來產下龍鳳胎機率更低，難怪網友都「溫提」呢位工友「有冇問你借錢」、「你試吓借幾皮畀佢」，仲善頌善禱「希望你唔會成為下一個苦主」。

Steven一時話返大陸登台搵真銀，一時話放下偶包做茶記，依家又話撈地盤，真係唔知佢邊句真，不過都係佢老婆雯雯講嘢最一貫，由始至終都寸老公係大食懶，明言「使唔使賣身養埋你？」論霸氣論「妻綱」，「河馬」都要行埋一邊，遲吓香港協辦全運會，都好應學吓巴黎奧運開幕式表彰女性，立像向雯雯致敬。

話時話，近排樓市有幾好，大家有眼睇，建築業界嗌晒救命，行政會議成員兼立法會議員林健鋒仲一哭二鬧哀求銀行唔好Call Loan，不幸中之大幸，好彩冇行埋第三步。不過唔緊要，發展局局長甯漢豪話「業界前景仍然亮麗」，有女中豪傑呢一句頂百句，冤有頭債有主，如有開工不足，Steven隨時上門問佢拎奶粉錢。