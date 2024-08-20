舞姿被恥笑 AL求「互相尊重」 Edan鬆口談情：畀啲空間

AL、Edan和MIRROR隊友李駿傑（Jeremy），聯同陳柏宇、林奕匡、力臻，樂隊ROVER及饒舌歌手JB，前晚到澳門演出音樂節。3子合體濕身演出，令現場觀眾血脈沸騰，完騷後他們接受傳媒訪問。提到Edan整蠱姜濤，稱潮語「SLDPK」意指「成龍打保錡」，Jeremy得戚表示比姜濤早一星期知道潮語的真正意思，並搞笑指着AL說：「佢應該都唔識！」對於ERROR成員保錡撻着菊梓喬，3子齊聲恭喜：「畀空間佢！」至於與馬國女神林明禎傳緋聞的Edan，被問到女方近日現身香港睇騷，可有約食飯？他笑說：「冇呀，有好消息話畀大家知，多謝大家關心，畀啲空間我。」

唔想大家嗌交

AL就回應游學修的短片頻道以其舞姿作為忍笑片一事，表示網上人人都有言論自由，明白各人喜好不同：「唔同國家會跳唔同舞種，都係互相尊重，任何評論都對自己有幫助，有用嘅評價會好似平時咁一樣接受。」他指各式各樣的評論都見識過，坦言沒不快，亦沒有太大感覺。對於游學修承認拿捏得不夠好，AL說：「我OK呀，放心！冇乜太大傷害性，我諗呢件事都暫時告一段落，希望大家和平，最唔想見到大家嗌交。其實我嘅感受唔係最緊要，最緊要我嘅Fans同觀眾對呢件事有咩感受，唔想大家因為呢件事而嘈交，都係互相尊重。」