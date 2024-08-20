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何超雲罕晒三點式 Chill住食
超雲在海邊嬉戲，四萬咁口心情靚。
賭王千金何超雲與未婚夫Douglas愛得甜蜜，不時在社交網放閃。近日兩人相約好友外遊，連日分享旅途上的靚相，超雲繼日前以小背心配超短熱褲晒纖腰後，又挑戰性感尺度，激罕大晒比堅尼照，盡騷Fit爆身材。外披白恤衫的她在海邊漫步，再坐在露天餐廳歎美食，又玩又食非常盡興。
超雲坐在路邊鬆一鬆，補充體能。
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