炎明熹合約問題未解決,好姊妹姚焯菲(Chantel)乘勢上位,雖然已返回新西蘭升學,但她在港的聲勢有增無減,於本月17日公布的勁歌金榜中,有兩首歌打入10大,分別是第10位的《Will You Be My Lover》和排榜首的合唱歌《誰能避開戀愛這事情》,認真威水!