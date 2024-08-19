25年前山頂影全家福 宇多田光神曲掀回憶殺 開港騷念親恩

日本天后宇多田光前日起一連兩日於亞洲博覽館Arena舉行演唱會，是她出道25年以來，首次來港開騷。她大唱《First Love》等經典歌曲，除勾起歌迷集體回憶外，亦令她憶起25年前來港拍MV時，與亡母及父親一家3口在山頂合照的往事。

宇多田光以白色套裝登場，演唱《time will tell》揭開序幕，之後她總共換了3套歌衫，演唱了《Letter》、《Hikari》、《One Last Kiss》等23首新舊金曲。唱畢每首歌後，她都以廣東話講多謝，又苦練廣東話，以標準發音自我介紹：「大家好，我係宇多田光，多謝大家今日嚟睇，請大家Enjoy到最後。」之後她除下外套，演唱萬眾期待的神曲《First Love》，觀眾舉起燈海及大合唱。

避颱風提早到埗 移居英國多年的她，全晚以流利英語與歌迷交流。她提到1999年來港拍攝第4張細碟《Addicted To You》的MV，當時父親宇多田照實與已故歌手母親藤圭子隨行，3人在山頂拍攝的全家福是她最愛的照片。她又透露因颱風「安比」吹襲日本而提早到港，因而多了一天「風假」去Shopping，又到了畫廊與博物館參觀。

現場歌迷的熱情，多次令宇多田光感動得眼濕濕，她直言很少在演唱會說這麼多英語，又表示不擅長為自己慶祝，但今年是她出道25周年，想與歌迷共度，故舉辦了亞洲巡唱，也感謝香港歌迷等了她這麼久。

安歌時，她開放任全場歌迷以手機拍照，壓軸演唱出道歌《Automatic》時，台上更重現MV中的梳化。最後她繞場6度向歌迷鞠躬道謝，大喊：「See you again！」當晚有不少本地藝人到場朝聖，包括吳業坤與日籍老婆濱口愛子、吳雨霏與老公洪立熙、炎明熹、衛蘭及徐濠縈等，身在外地開騷的香港天后容祖兒，則送上花籃。