鍾懿演出贏好評 阿B安慰

樂隊溫拿近日一連兩晚在馬來西亞舉行巡迴演唱會，除了溫拿五虎外，成員鍾鎮濤（阿B）的女兒鍾懿亦有份演出，阿B指女兒現時是正式歌手，壓力會比較大，要唱得特別好才能過關，鍾懿獨唱自己創作的歌曲後，獲觀眾報以熱烈掌聲，阿B老懷安慰地說：「聽到大家嘅掌聲，相信你嘅表現係合格。」