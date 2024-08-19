耳機第四晚失靈 郭富城唔認靚仔 最緊要有型

天王郭富城近日舉行《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》一連13場的演出，大前晚迎來第4場，城城繼續獻上勁歌熱舞及經典歌曲，期間卻發生小插曲，當他以一身型格燈衫登場演唱《無忌》時，怎料前奏過後耳機突然失靈，他即時叫停並示意弄好才繼續，工作人員瞬間處理完成，城城再返回升降台表演，掌聲更見熱烈，他笑言：「咁先係live吖嘛！」處變不驚盡顯舞台王者風範。

而在演唱《愛的呼喚》前，城城和歌迷互動聊天，問大家是否知道他何以30年仍在行業工作？有粉絲大叫：「靚仔！」城城回應：「我一向唔覺得自己靚仔，不過希望自己型仔多啲！喺呢個行業最緊要努力同求變，淨係靠靚係唔得。」

重返會場與粉絲大合照 是夜不少歌迷已連看4場表演，有忠粉自設會員專區，每區超過1,200人，齊齊手持不同燈牌吶喊支持偶像，令城城非常感動，直言每位歌迷在他心目中也是無可代替，而完成演出後，城城特地返回場館與國際歌迷會1,200人影大合照，非常寵粉。連日來粉絲將演唱會上城城的微細表情及小動作放上網，大讚他可愛，多條相關短片於網絡瘋傳成熱話。