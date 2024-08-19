AL捱嘲「神徒」嬲爆 游學修跪低刪片
男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近日推出新歌，豈料MV中的熱舞片段疑遭游學修有份主理的影片頻道嘲笑，即時惹來「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）公憤，更引發退訂潮，游學修及後跪低道歉並下架短片。
曾主演電影《哪一天我們會飛》的游學修與拍檔主理的短片頻道日前推出新片「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，而「忍笑挑戰」短片中包括了MIRROR成員Anson Lo新歌《Hey Hey OK！》MV中的熱舞片段，被指有嘲笑AL舞技之嫌，部分為AL粉絲的觀眾瞬間被激怒，更有不少付費會員表示因此退訂。之後又有大批神徒在社交網留言表達不滿：「邊度可以舉報佢？」、「我唔係會員，唔該幫我舉報埋我嗰份。」前日短片頻道急發文道歉，並下架包含AL跳舞片段的會員短片：「近日會員專區所上載的片段引起部分觀眾反感，本台深表歉意。」文章又指頻道一直為了搞笑努力拿捏界線，然而今次明顯拿捏失當，因此必須為處理不周負上責任，並承諾日後定必加倍小心。
姜濤餐廳開工
游學修昨晨亦為此事開腔，表示為免事件發酵，故早前未有回應：「對Anson Lo、Fans及很多人來說都沒有好處，自己也有學習不要凡事澄清，個標題只係形容個別影片，但依家啲貼文就會覺得我哋指Anson Lo係地獄，好多呢啲細節唔可以兩言三語澄清晒。」
另外，有讀者爆料指昨日在新蒲崗捕獲MIRROR另一成員姜濤，以全黑打扮的他站在餐廳門外，並縮在後面免被發現，估計他正為新作開工。
人人做記者
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