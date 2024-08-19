吳嘉儀出「辣」招消暑

《開心無敵獎門人》中的「獎老」吳嘉儀（阿七），近日趁炎炎夏日到海灘暢泳，還在社交平台分享美照，見她身穿墨綠色比堅尼坐在「大鴨仔」上，笑容滿臉望着鏡頭，展露白滑美肌相當養眼，其中還有高炒自拍照，澎湃身材甚有睇頭，阿七表示：「好天氣要珍惜，可愛大鴨仔陪住我，太陽加海灘是最美風景。」