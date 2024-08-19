鄭伊健蒙嘉慧避災 留港食魚蛋粉

不老男神鄭伊健與老婆蒙嘉慧長居日本，但近日卻被捕獲在港出沒，兩人低調現身筲箕灣食魚蛋粉，疑受日本早前發布南海海槽地震警報影響，急急回港避難。

鄭伊健與太太蒙嘉慧近年移居日本福岡，伊健不時飛往各地工作，蒙嘉慧則留在當地打理地產公司生意。早前伊健現身台灣宣傳11月舉行的高雄演唱會，原本以為他結束行程後會返回日本慰妻，但前日卻有網民於筲箕灣巧遇夫妻二人，原來他們早已低調回港，即引人推測是否因日本可能發生大規模地震，而留港避災。該名網民透露自己於一間魚蛋粉店等餐期間，發現鄭伊健與蒙嘉慧的身影，二人腳步匆匆，得知被食客認出後，大方有禮地向店內的人打招呼。

打扮樸素被指慳家 而伊健早前受訪時，曾直言對於在街頭被偷拍一事感到有點不開心：「如果你自己拍你的照片放在網絡，還會弄得很漂亮，但是你拍我卻是隨意放在上面。」更笑指如果將來再被捕獲，希望網民可以幫忙「美肌」一下。

但日前他與蒙嘉慧光顧食店時被拍下的照片還是未經「美肌」，蒙嘉慧回眸一笑更是頓變《壞蛋獎門人》中的「犀利哥」，令人忍俊不禁。而相中亦見夫妻二人都穿上黑色衣服，還有網民指蒙嘉慧打扮隨意，不見名牌裝扮，看來平時非常慳家。