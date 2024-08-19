娛樂

陳展鵬忘我獻Sing 撞樣張學友

視帝陳展鵬近日於洛杉磯開騷，有網民在社交網分享相關演出片段，只見他身穿金色閃片西裝外套搭配黑灰色皮褲，除了演唱四大天王的經典歌曲之外，還翻唱了周杰倫和王傑的作品。獻唱期間，展鵬更是唱到七情上面，不時閉起雙眼，手郁郁相當投入，他唱歌時的神情及台風更被指撞樣歌神張學友！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc