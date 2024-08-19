娛圈單打：大台不留人 盤點脫無者

大台再有藝員離巢，38歲嘅謝東閔早前喺IG發文宣布「脫無」，至於原因，又係「是時候要出去發掘新機遇」呢類客套話。

閔大人參加歌唱節目《超級巨聲2》奪得第4名加入演藝圈，多年來以拍劇為主，但一直發展平平，直至《本尊就位》飾演呂洞賓受到肯定，依然要狠下出走決定，看來事必有因。

要盤點「脫無者」案例比比皆是，例如入行15年嘅楊潮凱，演《天與地》少年版陳豪而嶄露頭角，《法證先鋒IV》飾演智障人士「浩仔」可謂演技大爆發，備受激讚。

奇怪嘅係，潮凱近年一直被投閒置散甚少拍劇，當觀眾差啲遺忘佢時，又離奇發現佢喺J2拎起相機教影相，完全冇得發揮，認真嘥料，難怪正值老婆懷緊第2胎，都要急急腳外闖。

有「御用癲婆」之稱的趙希洛又係另一個案例，有樣有學歷又有家底，入行16年，成日要演埋啲二打六反派角色，即使2019年憑劇集《金宵大廈》獲得「最佳女配角」，最大成就加入《愛‧回家之開心速遞》做「無知May」，雖然角色討好，但始終係行行企企冇乜發揮，試問點會甘心吖。

不能不提嘅係甘草演員馮素波，今年3月宣布與大台結束多年賓主關係，以波姐嘅資歷當然唔使再轉彎抹角，直言話某年台慶居然被要求跳Hip Hop，波姐當然Say No啦，之不過有另一個年長同事頂上，卒之跳完要入醫院，波姐見狀仲唔走夾唔抖咩。

有時真係唔明大台諗乜，對敬業樂業嘅藝人就此地不留人，反而屢犯醉駕又可以無限復活，莫非同收視有仇？