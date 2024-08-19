呻蔡潔出浴太保守 黃宗澤召集靚女大「色」放

藝人黃宗澤（Bosco）近日於劇內瘋狂尋妻，他直言拍攝期間要保持情緒，感覺疲憊兼遇上入行以來難度最高的挑戰。蔡潔則大爆經常獲Bosco請飲靚湯，不過卻被對方投訴日前的出浴戲過於保守。

Bosco、蔡潔、袁偉豪（Ben）及傅嘉莉（Kelly）等，昨日出席無綫熱播劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》宣傳活動。談到於劇中瘋狂尋妻，Bosco坦言接受演技大考驗：「第一集就唔見咗個老婆，跟住我就全部對住空氣演戲，尤其有一場企喺露台喊，要不停Keep住個狀態及情緒，連貫二十幾集真係好攰。拍咗咁耐戲，呢次都算有難度！」

蔡潔上輯險被關楚耀「生劏」，本輯對方以另一身份回歸，蔡潔則預告二人將發展感情線，更自爆因疑似謀殺對方而入獄：「今次我哋鐵三角（連同Bosco及袁偉豪）都帶住沉重嘅心情演戲，所以收工都想去食吓好嘢放鬆，多謝Bosco會因應時節煲唔同嘅湯。」Bosco即補充指自己一早準備湯料開工時「勞軍」：「因為知道大家辛苦嘛。」談到日前蔡潔的一場出浴戲，Bosco竟打趣：「本來我想留低睇㗎，點知佢話畀我聽，只會有膊頭同腳！今次導演太保守嘞。」又提議：「不如下次我哋拍《法證先鋒放暑假》，叫晒戴祖儀、郭珮文同蔡潔去海邊晒三點式。」

袁偉豪自爆有非份之想 另外，日前劇集播出Kelly於車廂內崩潰痛哭的畫面，其演技備受認可，Kelly感激拍檔Ben全力配合。而原來同場充當車手的Ben，竟出動私伙古董車當道具，他說：「（出動私伙車）建立角色人設，達到畫面效果，都幾正嘅。」談到劇情即將交代他與Kelly的感情糾纏，Ben笑說：「作為一個男人，或多或少都會被佢美貌動搖。好兄弟死咗我接手照顧佢屋企，『朋友妻，咪走雞』都可能係人之常情啩。」