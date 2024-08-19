讀者爆料：進展神速 爆6月已同居 菊梓喬女王出巡 保錡買廁紙侍候

37歲「前星夢一姐」菊梓喬跟組合ERROR成員吳保錡傳出緋聞後，二人發展迅速達同居關係的「鐵證」終於首度曝光！街坊裝的保錡被拍得孖女方到超市買衞生用品，全程出錢又出力擔當「廿四孝男友」角色，當正菊梓喬女王一樣。原來二人早在6月已撻着，保錡更火速搬進女友香閨。

入行8年的菊梓喬（Hana）曾跟藝人呂慧儀的緋聞男友張景淳及型男吳卓羲傳緋聞，但她每次被追問緋聞均左閃右避，保密工夫做到足，更鮮有被拍得與對方同框的拍拖照。不過，今年6月她在本報獨家專訪中自爆遇家居意外險死，極罕公開跟傳足3年緋聞的吳卓羲「斬纜」外，更公然求愛，揚言「急徵同居男友」，突然一反常態的她，原來當時「同居男友」已出現，正是比她年輕4歲的ERROR成員保錡。

上月保錡冇預警下公開稱對Hana有好感，近日再傳已成功得米，已跟口中的「高貴、可愛、有才華」女神Hana共賦同居，前日他大方確認跟Hana「了解中」後，昨日即被讀者爆料，指6月時已野生捕獲二人同框的首張拍拖照，拍攝地點是Hana香閨附近的商場。當時身穿白衫短褲街坊裝的保錡到超市選購日常用品包括廁紙，之後到自助付款區用電子貨幣付款，其身邊則是素顏、着運動風褸及長褲的Hana，她不停Loop手機，在男友面前矜貴如女王一樣，連買廁紙都有保錡相伴，難怪惹來同居的揣測。

默契如老夫老妻 二人離開超市往搭扶手電梯，保錡一手拿着兩大條10卷裝廁紙，另一隻手拎飲品，雖然沒有第三隻手拖住Hana，但Hana不覺被冷落，繼續玩手機，雖沒有親暱舉動，沒有戴口罩的二人全程形影不離，可見不介意被認出，加上眼神及身體語言都顯出情侶間的默契，似足「老夫老妻」階段，不似剛開始拍拖。有網民爆料指已非首次在同一商場偶遇「菊保戀」，不過當刻未認出保錡身邊人是Hana，又指約1米73身高的保錡不是高大型男，只屬運動結實型。

自緋聞曝光後，網民對「女尊男卑配」反應不一，有網民覺得二人背景相近頗合襯，加上表現大方，如一般情侶般逛平民商場，故紛紛送上祝福；不過亦有酸民指保錡只是三線藝人，非靚仔也不是「有米一族」，卻曾撻着宅男女神張沛樂（沙律），不明為何往往能奪女神芳心，更擔心他過去的黑歷史會影響Hana星途。

至於Hana、保錡在截稿前未有回覆，但Hana早前在社交網分享的新短片，令她與保錡的愛巢曝光，片中她展示新買的結他，其家居以白色為主調，梳化上有貓貓肖像軟枕，近窗台位置擺了電子琴，大可滿足同樣愛玩音樂的保錡，齊齊宅在家中也不會悶。

菊梓喬 吳保錡