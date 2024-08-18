娛樂

Sydney Sweeney晒「優質股」玩挑逗

參演人氣劇《毒癮女孩》（Euphoria）的美國性感女星Sydney Sweeney，前日於社交網站上載自己身穿潛水緊身衣，於快艇上大擺甫士，展示豐滿臀部的照片，並搞笑留言：「我諗啲人就係叫呢種做挑逗貼文。」
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