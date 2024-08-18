5月動手術 高呼「我贏了」 張根碩驚爆患癌 瞞粉絲照開騷

本月初度過37歲生日的韓星張根碩，前日拍片驚爆去年10月確診甲狀腺癌，直至今年5月低調接受手術，為免粉絲擔心，他在手術前仍如常到日本開騷！

韓星張根碩於15年前憑韓劇《原來是美男》爆紅亞洲，近年發展雖大不如前，但仍有大批日迷支持。他前日突然上載短片，自爆去年10月確診甲狀腺癌，今年5月接受手術，現在需定期接受檢查。拍片當天正是張根碩接受手術後兩星期，他當時仍未能擘大口，又坦言手術後逾一周期間仍感到十分害怕，因當時身體不太能動，甚麼事也做不到，更不能運動，但幸好手術順利，目前恢復良好，又直言因為害怕粉絲們擔心，故一直未有透露病情，並呼籲大家要定期接受身體檢查。

張根碩昨午再次更新社交網，自言收到不少好友的慰問，被問到戰勝癌魔後，最想跟神說甚麼？他簡單地回應：「我贏了！」而近年鮮有在韓國出席公開活動的他，今年4月至5月抗癌期間，仍如常到日本仙台、大阪、福岡、名古屋、東京及札幌演出，期間完全沒有透露自己的病情。

嚴正花因後遺症失聲 除了張根碩之外，韓片《上流寄生族》的女星朴素丹，以及去年主演韓劇《車貞淑醫生》的女星嚴正花，同樣是甲狀腺癌康復者。2021年底確診甲狀腺癌的朴素丹，停工抗癌近一年，翌年回歸拍攝劇集《死期將至》，她最近也經常在社交網分享近照，狀態不俗。至於嚴正花於2010年接受甲狀腺癌手術後，因出現聲帶神經麻痹的後遺症，有時會失聲，去年她時隔24年再次舉辦演唱會，透露曾因後遺症而一度想過引退。