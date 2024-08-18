暢所欲玄：夫妻互補面相

夫妻面相學有所謂取長補短，究竟甚麼面相的男女比較相配呢？

1.鼻樑高低

鼻樑高的人，一般較有自信，自尊心強，做事積極；鼻樑低的人，性情內向，做人比較隨和，對外界事物有更強的接受能力。夫妻關係中，低鼻樑一方可以容忍高鼻樑一方的脾氣，而高鼻樑一方又可以為低鼻樑一方出主意、做決策，兩人性格互相包容彌補，衝突也會比較少。

2.嘴巴大小

嘴巴大的人，通常有自信、大方、活力旺盛，對人真誠不做作，也重感情；嘴巴小的人，個性保守，敏感多疑，不擅長外交。夫妻關係中，若兩個人都嘴巴大，容易有口角之爭；若兩個人都是嘴巴細細，相處上容易沒有話題。

3.眉毛濃淡

眉毛濃的人，一般做事有幹勁、有勇氣又肯拚搏，但容易一意孤行、感情用事；眉毛淡的人，比較冷靜，做事往往可以三思而後行，在判斷任何事情時，會比較理性。

4.方臉配圓臉

方臉的人，性格果斷，容易給人穩重的感覺，但比較固執。圓臉的人，性格開朗，脾氣好，易變通，具有包容心。夫妻在一起會互相彌補對方短處。

玄學名師黃楚淇