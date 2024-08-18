藝人黎燕珊近日在社交網報喜，透露任職空姐的女兒劉詠詩誕下千金，榮升外婆的她上載B女的腳仔相及婆孫合照，興奮心情可想而知，但她未有交代愛女的感情狀況，以及BB爸爸的身份等。貼文一出，一眾圈中人包括楊茜堯及陳自瑤等送上祝福。據知劉詠詩已註冊結婚，預計明年擺酒。