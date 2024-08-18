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何超雲糖黐豆遊埠
賭王千金何超雲與未婚夫Douglas相戀至今愛得甜蜜，感情有增無減，兩人經常周遊列國，生活寫意，而超雲亦不時在社交網放閃。日前他們又相約好友旅行，超雲穿上熱褲大晒長腿及小蠻腰，相當養眼，見她容光煥發，皮膚狀態超好。當她示範帽子期間，Douglas細心地幫忙整理，羨慕旁人！
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