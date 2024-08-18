8月18日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月18日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
莊思敏被讚「完美化身」
轉戰內地發展的藝人莊思敏日前在佛山拍劇，有網民偶遇她，分享照片並說：「莊思敏到佛山王府井取景拍戲，劇組沒有高高在上架子，經常有外賣小哥突然入鏡也文明勸導。」身穿黑色短裙的莊思敏大騷白滑長腿，貴婦氣質更獲網民大讚：「近距離跟莊思敏BB合照，她真人簡直完美的化身，詮釋了甚麼叫做天使面孔魔鬼身材。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240818-0818_00282_073/莊思敏被讚「完美化身」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc