莊思敏被讚「完美化身」

轉戰內地發展的藝人莊思敏日前在佛山拍劇，有網民偶遇她，分享照片並說：「莊思敏到佛山王府井取景拍戲，劇組沒有高高在上架子，經常有外賣小哥突然入鏡也文明勸導。」身穿黑色短裙的莊思敏大騷白滑長腿，貴婦氣質更獲網民大讚：「近距離跟莊思敏BB合照，她真人簡直完美的化身，詮釋了甚麼叫做天使面孔魔鬼身材。」