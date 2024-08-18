8月18日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月18日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳奕迅挑戰臭冬瓜
歌手陳奕迅早前在寧波舉行巡唱，期間挑戰當地名物、被喻為「寧波三臭」之一的臭冬瓜，他一口吃下去後露出微妙表情，細味了一會後說：「好冰凍，所以唔會好嗆。」雖然吃不慣，他仍將碗內的臭冬瓜食完，但隨即飲嘢辟味，網民讚他很勇及不會浪費食物。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240818-0818_00282_072/陳奕迅挑戰臭冬瓜
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc