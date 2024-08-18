歌手陳奕迅早前在寧波舉行巡唱，期間挑戰當地名物、被喻為「寧波三臭」之一的臭冬瓜，他一口吃下去後露出微妙表情，細味了一會後說：「好冰凍，所以唔會好嗆。」雖然吃不慣，他仍將碗內的臭冬瓜食完，但隨即飲嘢辟味，網民讚他很勇及不會浪費食物。